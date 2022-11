Sport/ Tutto pronto per il contest fotografico ‘ Scatti d’acciaio’

La Molisana Magnolia Basket, in collaborazione con l’Associazione Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier”, vuole raccontare attraverso la fotografia, la vita del team protagonista nel campionato di serie A1 di basket femminile.

Gli scatti fotografici dovranno: ESALTARE i gesti delle atlete, CATTURARE le emozioni dei supporter, RACCONTARE la vita all’interno de “La Molisana Arena” in c.da Selva Piana a Campobasso.

Le foto prodotte daranno vita ad una mostra che accenderà i riflettori sul basket femminile, non solo inteso come sport agonistico, ma anche quale disciplina in grado di creare mille emozioni e momenti di forte aggregazione.

Per questo è nata l’idea del contest fotografico “Scatti d’acciaio” da svilupparsi nell’ambito de “La Molisana arena” durante incontri casalinghi ed allenamenti della squadra.

In particolare, le immagini potranno essere realizzate prima durante e dopo le gare interne del 4 e 11 dicembre 2022 contro il San Giovanni Valdarno e la Virtus Bologna e in alcune giornate di allenamento delle atlete (date da definire) così da poter cogliere oltre che gli aspetti prettamente legati al gesto sportivo, altri momenti utili a “raccontare” la vita del team molisano.

Regolamento:

• Possono aderire fotografi professionisti e amatoriali.

• Chi fosse interessato a partecipare deve comunicare la propria adesione, scrivendo nome, cognome e numero di telefono, alla mail [email protected] entro il 23 Novembre 2022.

• La partecipazione è gratuita; ogni autore otterrà un pass di accesso al “La Molisano Arena” nei giorni indicati per il contest e potrà inviare fino ad un massimo di cinque scatti. Può essere selezionata più di una fotografia, se ritenute meritevoli.

• Gli scatti, scelti da una giuria composta da dirigenti della Magnolia ed esperti di fotografia, saranno esposti in una mostra presso “La Molisana Arena” in Contrada Selva Piana Campobasso.

• Mercoledì 21 dicembre 2022 sarà inaugurata la mostra in concomitanza con l’incontro di campionato tra La Molisana ed il San Martino dei Lupari e, durante l’intervallo, verranno premiate le 3 foto migliori indicate dalla giuria tecnica, più altri premi speciali.

• I premi consisteranno in materiale sportivo firmato dalle giocatrici, più attestati di merito.

• Le fotografie dovranno essere inviate alla mail [email protected], con oggetto “contest magnolia”, in formato JPG, entro e non oltre il 14 Dicembre 2022.

• Il file va nominato con numero progressivo, nome e cognome dell’autore e la data di scatto, esempio: 1mariorossi41222

• Nel testo dell’e-mail vanno inseriti: il nome e il cognome del partecipante e può essere aggiunta la didascalia della/e foto.

• Gli autori sono direttamente responsabili del contenuto e delle dichiarazioni inerenti alle loro opere; inoltre, in caso di fotografie contenenti persone riconoscibili, s’impegnano a fornire le liberatorie necessarie per la pubblicazione.

• Ai sensi del DLgs 196/2003, ogni partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e nelle finalità del concorso.

• La partecipazione al contest implica l’accettazione del presente regolamento.

Per ulteriori informazioni:

• [email protected]

• 3288234289