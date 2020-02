Serie D, girone F: Campobasso vince sul Porto S. Elpidio e scala la classifica

Campobasso Racicchini, Fabriani, Vanzan , Brenci, Menna, Dalmazzi, Bonta’, Candellori,Cogliati, Alessandro, Zammarchi. All Cudini.

Atl Porto S. ElpidioMariani, Morazzini, Perini, Ficola, Frinconi, Nicolosi, Miccoli, borgese, Ruzzier, Cuccu’,Maio.All Mengo.

Arbitro D’Eusanio di Faenza.Marcatori al 34 Brenci, al 47 Alessandro rig, al 73 Alessandro.spettatori 1500 circa .



Al 5, azione degli ospiti e Racicchini manda in angolo.Al 7, tiro di Cuccu’ ma il portiere locale e’ bravo a sventare la minaccia, al 25, ci prova brenci ma Mariani che sostiuisce l’infortunato Gagliardini compie un ottimo intervento.Al 32, fallo su Alessandro punizione per i locali ma l’azione sfuma.Al 34, errore in disimpegno degli ospiti la palla va a Brenci che fa partire un bolide che si insacca alle spalle del portiere Marchigiano e’ 1-0 per i rossoblu e terzo goal di Brenci in questo torneo.Al 40, punizione peri rossoblu ma la barriera respinge la minaccia.

Finisce, cosi,il primo tempo con i lupi che vanno al riposo in vantaggio per 1-0.Nel secondo tempo, fallo di mano di Ruzzier in area e l’arbitro assegna il rigore in favore dei rossoblu , lo batte Alessandro che segna il 2-0 per la propria squadra.al 65, azione degli ospiti ma Vanzan riesce a rimediare, al 73, punizione per i locali si incarica dell’ esecuzione Alessandro che realizza il 3-0 con un goal alla Platini.

AL 78, esce Alessandro , il migliore dei suoi che sfoggia una capigliatura bionda ed entra Giampaolo.AL 82 , Cudini, sostituisceBonta’ con Musetti, E al 90 fa uscire Cogliati e al suo posto Barbetta.Al 92, tiro di Musetti ma la palla termina alta sopra la traversa. Finisce,cosi, la partita con i lupi che vincendo rosicchiano altri due punti al Notaresco che invece in casa ha solo pareggiato.



Arnaldo Angiolillo