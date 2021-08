PGS Molise presenta l’Xcalibur Laser Game

L’attività di promozione sportiva della PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) Molise si rivolge in contemporanea sia agli sport tradizionali che a quelli nuovi e innovativi che si affacciano nel panorama dilettantistico locale ed alle relative società sportive. Tra queste citiamo e diamo oggi spazio alla Gametag Asd, associazione sportiva associata appunto alla PGS e che gestisce l’Xcalibur Laser Game a Campobasso. Pratica il lasertag, un gioco di squadra basato sulla simulazione militare. L’attività simula, tramite attrezzature apposite, combattimenti con repliche fedeli di armi derivate dalle armi da softair in ambientazioni varie, tra squadre avversarie che devono conquistare obiettivi prefissati.

Già negli ultimi anni del 1970 e inizi anni ’80 si è introdotto il concetto di lasertag grazie all’esercito americano che sviluppò il primo sistema a raggi infrarossi con l’obiettivo di allenamento militare per gli scontri armati, ma fu George Carter III a inventare il primo sistema laser visto come un gioco nel 1982, ispirandosi al primo film di Star Trek. Nei primi anni ’90 anche in Europa si è diffuso il laser game, ma quello che ha avuto più sviluppo negli anni è il sistema inglese Darklight, quello attualmente in uso anche per quanto riguarda la società molisana.

In Italia questa pratica è considerata un’attività ludico-motoria considerata sport dal Coni, fa parte del “Tiro Dinamico Sportivo” sotto la disciplina “Arma Air Soft” di cui il laser game è una specialità.

Il laser game è una sfida a colpi di laser svolta in un luogo fantascientifico, un labirinto di 600 mq su due livelli chiamato “Arena” ed illuminato solo attraverso giochi di luci, laser e lampeggianti di vario colore. Il giocatore sviluppa un buon senso dell’orientamento, rapidità nei movimenti per colpire e non essere colpito e soprattutto strategia per vincere il match. Si gioca a squadre o anche individualmente e tante sono le modalità di gioco in cui misurarsi. Assolutamente trasversale, il laser game può essere svolto a tutte le età, a partire dai 7 anni.

Dal 2018 ogni estate l’Xcalibur Campobasso si apre ai Campus Estivi che scelgono il laser game come attività extra da proporre ai loro ragazzi.

Xcalibur non è solo laser game, ma è una struttura che propone anche giochi di società in legno e attività di aggregazione sociale.