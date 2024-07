Pattinaggio su pista/Le atlete molisane Chiara Fusco e Sara Storto hanno chiuso in bellezza la stagione sportiva 2023-2024

Chiara Fusco e Sara Storto hanno chiuso in bellezza la stagione sportiva 2023-2024 con la partecipazione ai Campionati Italiani su pista categoria ragazzi che si sono svolti dal 28 al 30 giugno al Pattinodromo di San Benedetto del Tronto.

Le due giovani atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso hanno retto bene il confronto con le migliori atlete d’Italia scese in pista per la competizione tricolore.

Chiara Fusco, anno 2011, ha fatto molto bene nella gara sprint: 33”10 il riscontro cronometrico che le ha permesso di lasciarsi alle spalle una cinquantina di avversarie. Altrettanto bene è andata nella gara a cronometro ad atleti contrapposti dove la giovane campobassana ha fermato il tempo a 21”33 con un buon piazzamento in classifica generale. Soddisfacente anche la prova nella gara lunga: la pattinatrice rosso-blu ha tenuto il passo delle avversarie per tre quarti di gara prima del doppiaggio.

Positiva la partecipazione anche per Sara Storto, anno 2010. Al di là del piazzamento in classifica generale, l’atleta campobassana ha fatto il suo sia nella sprint che nella gara crono ad atleti contrapposti. Meno bene è andata la gara lunga: inserita, per sorteggio, in una batteria velocissima, ha ceduto presto all’allungo delle avversarie.

“Siamo soddisfatte dei nostri risultati – ha commentato il presidente e tecnico del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, Rita Bartolomeo – tenuto conto del livello della competizione e del lavoro svolto per preparare le gare”.

A chiudere definitivamente la stagione sarà Chiara Sammartino, chiamata anche lei al suo terzo Campionato Italiano: dopo gli indoor a Pescara e la strada a Porto d’Ascoli, l’allieva rosso-blu andrà a gareggiare in provincia di Padova, a San Giorgio delle Pertiche, dove scenderà in pista nella sprint sui 500 metri, nel giro crono ad atleti contrapposti e nella gara lunga sui 5000 metri.

A darsi battaglia per la conquista del titolo italiano, centinaia di atleti portacolori delle più accreditate società sportive del panorama rotellistico nazionale.

Per parte sua, l’atleta molisana si è preparata al meglio, pur consapevole che il confronto con le avversarie sarà proibitivo.