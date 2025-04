Pattinaggio/Campionato Regionale di corsa su strada: 6 titoli regionali, 15 medaglie e tante belle soddisfazioni per gli atleti molisani

6 titoli regionali, 15 medaglie e tante belle soddisfazioni per gli atleti del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso che hanno partecipato al Campionato Regionale di corsa su strada, sul circuito in asfalto fine del Quartiere Agraria a Porto d’Ascoli. La gara è stata organizzata dalla FISR Abruzzo in collaborazione con la ASD Rolling Pattinatori Bòsica.

Tutte sul podio le atlete della categoria Allieve. Primo posto e doppio titolo di campionessa regionale per Chiara Sammartino che ha dominato sia nella gara sprint che nella gara lunga. Sui 400 metri, superato il turno di qualificazione, in semifinale ha fermato il cronometro sui 43”98; sui 5000 metri a punti, ha tenuto il passo delle avversarie dall’inizio alla fine tagliando il traguardo in volata insieme al trio di testa delle abruzzesi. Nella stessa categoria, due medaglie d’argento per Valeria Pilone che ha chiuso al secondo posto entrambe le gare. Due medaglie di bronzo per Sara Storto, terza sia nella velocità che nella lunga.

Bene è andata anche nella categoria Ragazze. Assente Chiara Fusco, ferma per infortunio; Sofia Macari ha vinto un bronzo nella 300 metri sprint e ha chiuso al quarto posto nella 3000 metri a punti; un bronzo anche per Martina Palumbo, terza nella gara lunga e quarta nella prova di velocità. Al quinto posto, in entrambe le gare, si è piazzata Zaira Venditti.

Oro e titolo regionale nella categoria Ragazze 12 per Giulia Marcellino che non ha avuto rivali nella gara sprint sui 200 metri: dopo aver superato qualifica, quarti e semifinali, in finale ha fermato il cronometro a 23”28, miglior tempo tra le molisane e quarto miglior tempo assoluto nella classifica interregionale con le abruzzesi. Per lei, anche un soddisfacente quarto posto nella gara lunga sui 2000 metri a punti. Nella stessa categoria ha ben figurato anche Giulia Lombardi.

Nella categoria esordienti, ha fatto en-plein Francesco Martino! Tre medaglie d’oro e altrettanti titoli regionali per il “piccolo” rosso-blu: primo nella prova in corsia sui 50 metri, nella sprint sui 200 metri e nella gara lunga sui 1000 metri in linea. Ha fatto bene anche Giovanni Latessa Berardo alla sua prima gara su strada. Nella stessa categoria, una medaglia d’argento ed una di bronzo per Aurora Tavaniello, seconda in corsia e terza nella sprint. Nei giovanissimi, una medaglia di bronzo per Zelda Calcagni, terza nella prova in corsia.

Chiuso il ciclo dei Campionati Regionali, a maggio gli atleti rosso-blu parteciperanno a due trofei nazionali, il primo a Fabriano ed il secondo a Roma. Poi si andrà verso i Campionati Italiani. A giugno, le allieve saranno impegnate a Trapani e le ragazze a San Miniato (PI) su pista. A luglio si disputerà la competizione tricolore su strada, a Cantù (CO), per tutte le categorie.