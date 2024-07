Nuoto/ H2O Sport: successo di squadra ai campionati regionali

L’H 2 O Sport ha ottenuto un successo straordinario ai campionati regionali individuali di Termoli, vincendo 72 medaglie. Vediamo nel dettaglio i risultati conquistati dagli atleti del presidente Massimo Tucci.

Esordienti A femmine – Asia Amore ha centrato l’oro nei 100 farfalla con1’18”25, l’argento nei 200 misti chiusi in 2’54”11 e nei 100 dorso completati in ’22”80. Secondo posto per lei anche nei 200 stile libero in 2’28”72 e medaglia di bronzo sui 100 stile libero con 1’08”33. La società biancorossa brinda anche grazie alle prestazioni di Giulia Matacchione, prima nei 100 dorso con il riscontro di 1’20”68 e seconda nei 200 dorso coperti in 2’56”93. Affermazione per Nichole Di Lena oro nei 200 farfalla con 3’17”55. Si mette la medaglia d’argento al collo Solidea Tranquillo nei 100 (1’29”33) e 200 (3’12”58) rana e oltre che nei 100 farfalla completati in 1’23”58. Per lei arriva anche il bronzo nei 200 dorso con 3’04”95. Due sono le medaglie mese al collo da Andrea Pipirigeanu: l’argento nei 400 (5’34”23) e il bronzo negli 800 stile libero coperti in 12’03”15. Emma De Felice conquista tre bronzi: nei 100 (1’30”32) e 200 (3’18”38) rana oltre che nei 400 misti nuotati in 6’37”52. Stesso piazzamento per Sofia Sciulli nei 100 dorso 1’23”46 e per Bianca Persiani nei 200 farfalla completati con il crono di 3’40”30. Sabrina Gabrielli è terza nei 400 stile libero con il tempo di 5’42”80. Applausi anche per le staffette. E’ oro per la 4×100 mista con Giulia Matacchione, Emma Felicia De Felice, Asia Amore e Giorgia Mariano con il tempo di 5’23”26 e per la 4×100 stile libero composta da Asia Amore, Andrea Pipirigeanu, Giorgia Mariano e Sabrina Gabrielli con il tempo di 4’45”65.

Esordienti A maschi – Vittorio Cianciullo è oro nei 1500 stile libero con 20’12”24. Per lui arrivano tre argenti nei 100 (1’15”) e 200 dorso 2’39”28 e nei 400 stile libero 5’08”52 e un bronzo nei 200 misti 2’44”81. Ivan Rinaldi argento nei 100 (1’21”20) e 200 (2’54”97) rana e nei 200 (2’39”13) e 400 (5’39”59) misti e bronzo nei 200 dorso 2’39”97. Julian Di Giacomo è secondo nei 100 stile libero 1’04”43 e nei 100 farfalla 1’13”9. Per lui c’è anche il bronzo nei 200 stile libero 2’30”43. Piermario Paolantonio sale sul terzo gradino del podio nei 100 (1’22”97) e 200 (3’01”69) rana ottenendo lo stesso piazzamento anche nei 400 stile libero (5’11”73) e nei 1500 stile libero 20’52”97. Terzo posto finale anche per la staffetta 4×100 mista con Vittorio Cianciullo, Ivan Rinaldi, Julian Di Giacomo e Piermario Paolantonio e per la 4×100 stile libero con Julian Di Giacomo, Ivan Rinaldi, Vittorio Cianciullo e Piermario Paolantonio che chiude in 4’50”44.

Ai piedi del podio Sebastiano Iasci nei 100 stile libero e Noemi Vigilante nei 100 rana, Giulia Metta negli 400 e 800 stile libero, Giorgia Mariano nei 200 misti e 200 rana.

Esordienti B femmine – Nicole Verretti primeggia nei 100 rana (1’41”65), 200 rana (3’36”) e nei 100 dorso 1’33”49. Per lei c’è anche il secondo posto nei 100 stile libero coperti in 1’21”51. Sveva Pietrunti conquista quattro medaglie: argento nei 200 stile libero (3’10”15) e bronzo nei 100 stile libero 1’26”87 e nei 50 farfalla 48”06 oltre che nei 200 misti 3’44”12. Federica Marchetta sale sul secondo gradino del podio nei 200 dorso coperti in 3’36”70 e nei 400 stile libero chiusi con il tempo di 6’40”66 mettendosi al collo anche due bronzi: nei 100 dorso (1’40”76) e nei 200 stile libero coperti con il tempo di 3’10”15. Fa ottime cose anche Chloe Ciarrocchi seconda nei 100 farfalla con il tempo di 1’52”14 e nei 100 dorso 1’38”77 e terza nei 200 rana 4’06”73. Non ha rivali la staffetta 4×50 stile libero composta da Nicole Verretti, Federica Marchetta, Chloe, Naike Ferrara che vincecon il tempo di 2’35”61 e per la 4×50 mista Nicole Verretti, Federica Marchetta, Chloe, Naike Ferrara che chiude con il tempo di 3’02”88.

Esordienti B maschi – Alessio Cianciullo vince i 200 (2’31’’55) e i 400 stile libero 5’22”55 oltre a conquistare l’argento nei 100 stile libero 1’09”53 e nei 100 (1’32”17) e 200 rana 3’20”99. Vola Francesco Gianfagna che chiude secondo i 50 farfalla con 34”24 e terzo i 100 stile libero in 1’14”59. Stesso piazzamento per lui nei 100 (1’33”34) e 200 (3’27”05) rana e nei 100 farfalla dove ferma i cronometri a 1’26”76. Alfio Di Pietro chiude secondo nei 200 misti con 3’14”36 e nei 100 dorso 1’25”47 e porta a casa il bronzo sui 200 dorso (3’05”70) e 50 farfalla coperti in 39”39. L’H2O Sport brinda anche alle belle prestazioni di Manuel Sciaretta, secondo nei 400 stile libero con 5’22”86. Argento centrato anche dalla staffetta 4×50 mista composta da Alfio Di Pietro, Matteo Iasci, Francesco Gianfagna e Alessio Cianciullo con il tempo 2’35”40. Raggiungono il quarto posto: Flavio Casolino nei 100 rana, Gioia Rinaldi nei 400 stile libero e Federica Danielli nei 200 stile libero e Martina Travaglini nei 50 farfalla e 200 misti e Lorenzo Luigi Caruso nei 50 farfalla.

La società desidera esprimere il suo sincero ringraziamento ai tecnici Luca Di Giacomo, Fabrizio Cinquina, Carmela Calista e Giorgio Petrella, agli atleti ai genitori per il loro straordinario contributo e dedizione nel raggiungimento di questi risultati.