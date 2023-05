Molise Swim Cup a tinte biancorosse. H2O Sport da applausi nella terza tappa

Esordienti dell’H2O Sport in evidenza nella terza tappa della Molise Swim Cup che si è svolta a Venafro. La società biancorossa ha raccolto consensi e grandi risultati con i suoi giovanissimi atleti grazie all’otimo lavoro dello staff tecnico composto dgli allenatori Luca Di Giacomo, Paolo Di Lullo, Giorgio Petrella , Carmela Calista e Fabrizio Cinquina. Vediamo nel dettaglio i piazzamenti.

Esordienti B – Andrea Canzano vince i 200 dorso in 2’55”80 e si mette al collo il bronzo nei 200 misti (2’58”90). Nicole Verretti non ha rivali nei 50 rana (50’’60) mentre il compagno di squadra Alessio Cianciullo centra ilbronzo nei 50 rana con il riscontro cronometrico di 43’’60. Lo stesso piazzamento lo ottiene, in campo femminile, Aurora Zappone nei 50 rana coperti in 51’’10. Bene si è comportato Alessandro Pennucci che ha chiuso i 50 rana ai piedi del podio.

Esordienti A – Vola Ilario Menna che, con prestazioni straordinarie, è il più veloce nei 100 dorso (1’09’’90) e nei 200 misti (2’27’’70). Gabriele Marchetta conquista la medaglia del metallo più pregiato nei 50 rana chiusi in 37’’00 e sale sul secondo gradino del podio nei 200 misti con un ottimo 2’28’’70.Brillante prova di Stefano Armando Alfieri che è primo nei 1500 stile libero (18’’49’’30) e secondo nei 100 stile libero (1’00’’70). Doppia medaglia anche per Lorenzo Aiello: primonei 100 stile libero (59’’80) e d’argento nei 50 farfalla con il riscontro cronometrico di 31’’70. Jacopo De Lena porta a casa l’argento nei 100 dorso distanza coperta in 1’11’’10 e un buon quarto posto nei 200 misti. Umberto Zitti è di bronzo nei 100 dorso (1’11’’20) e conquista la stessa medaglia nei 100 stile libero completati in 1’01’’30. Sale sul podio anche Ivan Rinaldi, bronzo nei 50 rana (39’’60). In campo femminile Sofia Sciulli è seconda nei 50 farfalla con il riscontro cronometrico di 42”20 così come la compagna di team Asia Amore che copre i 100 stile libero in 1’11’’30. L’H2O Sport brinda anche alle tre medaglie di bronzo conquistate rispettivamente da Emma Petrucci nei 50 farfalla (43’’70), Michela Melone che chiude i 100 dorso in 1’20’’40 e Emma Felicia De Felice che copre i 50 rana in 43’’80. Ai piedi del podio si piazzano Sofia Carusi nei 50 farfalla e Piermario Paolantonio nei 50 rana.