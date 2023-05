Cronaca/ Dopo nove anni di fidanzamento prendono i voti: la storia di don Angelo e suor Maria Giuseppina

Hanno fatto il percorso inverso rispetto alla celebre ‘ex-suor Cristina’.

Si conoscono a 16 anni e si innamorano. Fidanzati per nove anni. Angelo e Paola programmano una vita insieme, il matrimonio, la casa, ma Dio stava per cambiare leggermente le carte in tavola.

L’amore che entrambi provano l’uno per l’altra si trasforma.

Oggi Angelo e Paola sono Don Angelo e suor Maria Giuseppina: lui, Don Angelo, il 21 aprile scorso ha festeggiato i dieci anni da prete, ora è in Germania. Lei è diventata monaca di clausura, carmelitana scalza, conosciuta con il nome di suor Maria Giuseppina dell’Amore incarnato.

La loro storia straordinaria è stata raccontata dallo stesso don Angelo con un lungo post su Facebook.

Foto di repertorio