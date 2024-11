Lunedì la pallavolo molisana festeggia i risultati ottenuti

Una festa come sempre occasione di bilancio di un’ultima annata intensa e con risultati

notevoli con in testa il successo, sia in campionato con la promozione in A3 che in Coppa

Italia di serie B maschile, per gli Spike Devils Campobasso, il doppio ‘oro’ – metaforicamente

– di un movimento che si stringerà anche per celebrare l’exploit a cinque cerchi a Parigi delle

azzurre di Julio Velasco.

La seconda edizione della festa del volley molisano è pronta a salpare e, lunedì pomeriggio

dalle 18 presso l’Aula Magna del convitto Mario Pagano, andrà a raccogliere su di sé speranze

ed emozioni dell’universo sotto rete territoriale.

L’evento, organizzato dal comitato regionale della Fipav Molise presieduto da Gennaro Niro,

sarà come sempre un happening a tutto tondo dell’universo sotto rete regionale (ma non solo).

Ad abbracciare il movimento due figure di indubbio spessore come il presidente federale

Giuseppe Manfredi, ormai un habitué negli eventi in Molise, ed il fischietto internazionale

isernino Stefano Cesare, reduce da un’Olimpiade che l’ha visto dirigere – da primo arbitro – la

finale maschile tra Francia e Polonia, piccola grande presenza del territorio in questo contesto.

La festa del volley molisano sarà l’occasione per mettere in luce tutte quelle figure a livello

dirigenziale, tecnico, atletico ed arbitrale che hanno messo in lustro la regione nell’ultima

stagione, ma anche più in generale nel percorso della propria carriera.

A tributare i giusti onori ai premiati anche la presenza di altri presidenti territoriali dei comitati

della Fipav del Mezzogiorno d’Italia.