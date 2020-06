Lega Pro: stop alla stagione regolare. Riforma rinviata al 2021/2022

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro si è riunito alla presenza del Presidente Federale, Gabriele Gravina.



Nel suo intervento – si legge in una nota della Lega Pro – il Presidente Gravina da un lato ha puntualizzato gli interventi posti in essere dalla Federazione a sostegno delle società di Lega Pro e dei loro tesserati, dall’altro ha delineato il percorso tracciato dal Consiglio Federale con la delibera 196/A dello scorso 20 maggio ai fini della ripresa del campionati delle Leghe Professionistiche.



Adesso, si dovra’ riunire il Consiglio Federale, ma l’intesa raggiunta dalpresidente Gravina e dal presidente della lega Pro Ghirelli, sicuramente durera’. Questa notizia, non e’ di buon auspicio per il Campobasso Calcio , la riforma della Lega Pro avrebbe sicuramente favorito i rossoblu per la promozione in serie C, essendoci piu’ posti a disposizione.

I Lupi, pero’ possono ancora sperare nei ripescaggi essendo una societa’ solida che ha tutte le possibilita’ per accedere alla serie C.



Arnaldo Angiolillo