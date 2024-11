La Molisana Magnolia, l’entusiasmo fa 90: le rossoblù si impongono di 21 su Brescia

Doppia doppia per Sara Madera top scorer del match. Le triple di Zięmborska e Scalia scrivono la parola fine sulla gara

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 90

RMB BRIXIA BASKET BRESCIA 69

(24-14, 46-29; 59-50)

CAMPOBASSO: Morrison 6 (3/3, 0/2), Scalia 18 (3/6, 3/8), Zięmborska 16 (2/5, 3/7), Madera 22 (4/6, 3/5), Meldere

7 (2/3); Quiñonez 10 (4/6, 0/3), Kacerik (0/2 da 3), Trimboli 6 (2/3, 0/2), Giacchetti 2 (0/1), Bocchetti Ben., Cerè 3 (1/1

da 3), Grande. All.: Sabatelli.

BRESCIA: Ivanova 11 (2/6, 1/2), Johnson 13 (2/2, 3/6), Tagliamento 17 (3/10, 2/5), Nikolikj (0/1, 0/2),

Yurkevichus 4 (2/4); Evans 17 (5/13), Togliani An. 2 (0/3, 0/2), Pinardi 2 (1/1, 0/2), Bongiorno 3 (1/1). Ne: Zucchini e

Dell’Olio. All.: Cesaro.

ARBITRI: Giovannetti (Macerata), Rudellat (Nuoro) e Barbieri (Roma).



NOTE: uscita per cinque falli al 31’38” (65-52) Ivanova (Brescia). Fallo tecnico al 18’03” (39-23) per la panchina del

Brescia. Tiri liberi: Campobasso 20/24; Brescia 19/23. Rimbalzi: Campobasso 39 (Madera 13); Brescia 33

(Tagliamento 10). Assist: Campobasso 20 (Morrison 6); Brescia 12 (Tagliamento ed Evans 3). Progressione

punteggio: 11-6 (5’), 33-21 (15’), 49-40 (25’), 77-57 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 26 (90-64); Brescia 4 (2-

6).



Il ritorno al successo anche in campionato, un’altra gara ai novanta punti il secondo exploit in successione

dopo quello di mercoledì in EuroCup su Girona e la conferma dell’energia che riesce a sprigionare il gruppo

rossoblù davanti ai propri sostenitori.

La Molisana Magnolia Campobasso ha la meglio di 21 su di una Brixia che, eccezion fatta per il terzo quarto,

in cui riesce ad arrivare a tre possessi di distacco dalle rossoblù, viene sempre (e costantemente distanziata)

dai #fioridacciaio che mandano quattro elementi in doppia cifra con Madera top scorer: doppia doppia con 22

punti e 10 rimbalzi per l’ala-pivot livornese.

SORPASSO D’AVVIO Sono le lombarde ad avviare meglio i motori siglando il primo canestro della contesa ed

andando poi sul 6-2. Un primo break di 9-0 fa volare le campobassane sull’11-6 con i due possessi di margine che

vengono mantenuti con costanza grazie ai canestri di Quiñonez e Madera. Zięmborska, Trimboli e Giacchetti fanno

fuggire le rossoblù che doppiano le proprie avversarie (20-10), un margine – quello in doppia cifra – che resta tale

sino alla chiusura del quarto.

BUZZER-BEATER Zięmborska e Morrison allungano ulteriormente il margine portandolo a cinque possessi pieni (34-

19). Quiñonez allarga il margine a +17, Scalia aumenta il gap e poi è Zięmborska, con un buzzer-beater, che mette a

segno il 46-29 con cui si va all’intervallo lungo.

RIENTRO DIESEL Al ritorno sul parquet, dopo la tripla di Madera (49-32), le campobassane subiscono un break di 8-

0 che riporta le lombarde a soli tre possessi pieni di distacco. A quel punto, le rossoblù restano in scia e chiudono con

uno score di 59-50 al 30’.

SPRINT FINALE Madera dà un ulteriore strattone che vale il ritorno ad un vantaggio in doppia cifra poi le due triple di

Zięmborska in successione regalano il +20, ancora Scalia dagli otto metri scrive la parola fine sulla contesa e, in un

finale in cui c’è spazio per le junior rossoblù Bocchetti, Cerè e Grande in un quintetto assieme a Quiñonez per quattro

quinti da under 19 a guadagnarsi applausi è Beatrice Cerè, che mette a segno una tripla di tutta sostanza, prologo al

90-69 registrato a referto chiuso.

L’ANALISI EX POST In sala stampa, il coach delle campobassane Mimmo Sabatelli circoscrive così quello che è

stato il successo delle rossoblù. «Dopo le gare come quella di mercoledì in EuroCup contro il Girona c’è sempre un

po’ il rischio di rilassarsi un attimo e questo mi spaventava un po’, ma le ragazze sono state davvero brave ed hanno

condotto al meglio la contesa».

«Il gruppo è entrato in campo con attenzione e, nei primi due quarti, ha fatto vedere belle situazioni, ma soprattutto

un’ottima difesa che ha tenuto lontane dal canestro i loro principali riferimenti offensivi Johnson e Tagliamento. Nel

terzo quarto era normale ci fosse una loro reazione, così, in un time-out, ho levato un po’ la mia voce, ma le ragazze

al rientro sono state brave a riprendere il filo del discorso con un ottimo ultimo quarto sia difensivo che offensivo».



NON SOLO BASKET La domenica delle rossoblù, peraltro, ha avuto anche ampi risvolti sociali con la foto assieme al

gruppo di Brescia all’inizio del match per un forte messaggio contro la violenza sulle donne alla vigilia della giornata

mondiale contro la violenza di genere. Non solo. Nell’atrio dell’impianto erano presenti i volontari della fondazione

Telethon per una raccolta di offerte con le giocatrici rossoblù che, a fine partita, hanno fatto emergere con forza anche

la loro voce per la raccolta di fondi nella lotta alle malattie genetiche rare.



AGENDA PIENA Se, a livello di calendario, il prossimo weekend sarà quello di sosta per le magnolie, mercoledì ci

sarà spazio per l’ultimo match della fase a gironi di EuroCup con la prospettiva di un altro traguardo storico per le

rossoblù (il passaggio ai sedicesimi della seconda kermesse continentale). Poi, a dicembre, mercoledì 4 e domenica

8 altri due appuntamenti all’Arena per il campionato: mercoledì 4 alle 18 il recupero del sesto turno contro San

Martino di Lupari, novantasei ore dopo la sfida col Faenza per la penultima di andata. Il tutto – in un dodicesimo mese

dell’anno – che si preannuncia altrettanto molto intenso.