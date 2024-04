Pietracatella/Inaugurato il bibliopoint “Libri ponte” al centro per migranti minori

Inaugurato il bibliopoint “Libri ponte” al centro per migranti minori di Pietracatella, grazie al finanziamento del CEPELL e del Ministero della Cultura. La giornata del 23 aprile, proprio mentre nel mondo si celebrava la Giornata mondiale del libro, ha rappresentato una tappa importante per “Pietracatella legge” il progetto finanziato da CEPELL e Ministero della Cultura nell’ambito di “Città che legge 2022/2023”

È stato inaugurato il bibliopoint “Libri ponte”. Questo speciale scaffale di libri ha trovato la sua casa nel Centro di accoglienza SAI per minori migranti non accompagnati di Pietracatella. Emozione grande per tutti i presenti, che hanno avuto modo di sfogliare i libri scelti con cura per i giovani ospiti del Centro: si tratta di libri illustrati senza parole, che, proprio per l’assenza di testo scritto, eliminano le barriere di tipo linguistico e favoriscono la comprensione grazie all’uso del linguaggio universale delle immagini. I libri, sistemati negli scaffali dai ragazzi stessi, saranno i protagonisti di un ciclo di letture all’aperto curate e condotte dalle libraie della libreria Risguardi, che coinvolgeranno gli ospiti del centro e i ragazzi di Pietracatella, oltre che le operatrici e volontari del progetto Pietracatella legge.

“Un ringraziamento speciale lo facciamo alle operatrici del Centro per il calore e l’entusiasmo, ci fanno sentire a casa.” dicono gli organizzatori dell’evento. Ispirati dalla Biblioteca IBBY, dedicata ai/alle minori che vivono a Lampedusa e a coloro che si trovano sull’isola, ospiti del Centro di Prima Accoglienza, ci piace citare Ibby Italia che di questo grandioso progetto è promotrice: “Dopo molti anni di sperimentazioni coi libri senza parole, sappiamo che possono rivelarsi uno strumento di apertura e coinvolgimento, da usare con persone di qualsiasi provenienza ed età, ponendo chi partecipa alla lettura nella comune condizione di esseri umani, desiderosi di storie e di sapere, capaci di compassione e complicità. Questo ci sembra uno dei modi migliori per permettere a tutti e tutte di essere accolti dignitosamente, dando sostegno anche allo spirito, oltre che al corpo.”

Nei prossimi mesi verranno inaugurati altri bibliopoint a Pietracatella, presso le Scuole, la Biblioteca comunale, la Casa di Riposo, il Micronido e la Scuola dell’Infanzia e l’Ostello comunale.

Comunicazione Lista Insieme per Pietracatella