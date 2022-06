Il Circolo della Vela Termoli aderisce al Vela Day, il 5 giugno

Domenica 5 Giugno, a partire dalle ore 9:30, tutti al Circolo della Vela Termoli per

partecipare al Vela Day!! Anche quest’anno il Circolo della Vela Termoli aderisce al Vela Day, giornata promossa dalla Federazione Italiana Vela presso tutti i circoli federali italiani aderenti.

La manifestazione ha come obiettivo quello di avvicinare il pubblico al mondo della vela e del

windsurf.

Il Circolo termolese invita tutti gli interessati, grandi e piccoli, presso la propria sede di Via Rio Vivo 31A dove, dalle ore 9:30 e per tutta la mattinata, sarà possibile avvicinarsi agli sport velici.

Per l’evento il CVT metterà a disposizione le proprie barche, tavole ed attrezzature, oltre che

l’esperienza dei propri istruttori federali per seguire i presenti nella totale sicurezza delle prove in mare. Il Circolo Vela Termoli è sempre disponibile per fornire le corrette informazioni sugli sport velici e sui modi di praticarli, al fine di stimolare l’interesse di tutti, specialmente dei più giovani.

Per chi avesse intenzione di approfondire le proprie esperienze, frequentando corsi specifici,

anche quest’anno il Circolo organizzerà i propri corsi estivi che partiranno subito dopo la chiusura delle scuole. In occasione del Vela Day il CVT, offrirà anche la possibilità di provare canoe e sup e di accedere ad un tesseramento specifico e promozionato alla Federazione Italiana Vela.