Il Campobasso Calcio in ritiro

E’ iniziato il primo Agosto, il ritiro della squadra rossoblu, e’ arrivato in citta’ il presidente Gesue’ che ha assistito alla prima seduta stagionale. Il Campobasso, si allena al Selvapiana e pernotta al Centrum Palace.

Questo fino al tredici Agosto , giorno in cui la compagine di Cudini , si trasferira’ a Palena in

provincia di Chieti dove continuera’ la preparazione. Attualmente a disposizione ci sono solo una quindicina di elementi perche’ i dirigenti rossoblu vogliono vedere se i lupi disputeranno il campionato di serie Do quello di lega Pro . Alla comitiva, sara’ aggregato qualche giovane della Juniores come Pistillo, Morgese,Martino e Tizzani. L’ unico giocatore nuovo sara’ Di Domenicantonio, acquistato pochi giorni fa dal Tolentino.

Arnaldo Angiolillo