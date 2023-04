H2O Sport, Lonati e Angelilli si fanno rispettare ai tricolori assoluti di Riccione

Lo stadio del nuoto di Riccione si tinge di biancorosso. Ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto UnipolSai 2023 l’H2O Sport raccoglie ancora una volta i frutti di un grande lavoro svolto in sede dipreparazione.

Martina Lonati e Luca Angelilli confermano di essere in un ottimo momento di forma e si fanno rispettare in una manifestazione che ha visto, come sempre, scendere in vasca i migliori specialisti della penisola.

Martina Lonati chiude al 24esimo posto con il riscontro cronometrico di 1’02”40 mentre il compagno di team Luca Angelilli completa i 100 rana con il tempo di 1’04”50, riscontro cronometrico che gli vale il trentunesimo posto finale. Per entrambi il primato personale stagionale.

I due portacolori del team biancorosso tornano in Molise con un bagaglio di esperienza importante e con la consapevolezza di aver fatto grandi cose in un appuntamento di grande qualità.

E’ tanta la soddisfazione in casa H2O Sport così come conferma il presidente Massimo Tucci. “I risultati ottenuti da Lonati e Angelilli fanno il paio con quanto raccolto in occasione dei Criteria Nazionali 2023 e confermano che il lavoro e i sacrifici pagano sempre. Naturalmente questo per noi deve essere un punto di partenza dal quale costruire qualcosa di ancora più bello e importante in futuro. La strada intrapresa è quella giusta, ma accontentarsi sarebbe un errore. Abbiamo le qualità e le potenzialità per poter continuare nel nostro processo di crescita”.