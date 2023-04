Scontro tra due auto, una Punto e una Jeep lungo la Statale 87, all’altezza del bivio per Baranello, le cause sono in corso di accertamento. Il bilancio è di un ferito lieve che è stato trasportato all’ospedale Cardarelli per accertamenti e le cure del caso. Sul posto Carabinieri, Polizia, un’ambulanza del 118, e personale Anas per la regolazione della viabilità.