Campobasso Calcio in Serie C, i messaggi della politica regionale

Tanti i messaggi che stanno arrivando anche dalla politica regionale, dopo la notizia del ritorno in Lega Pro del Campobasso Calcio.

La gioia più grande per Campobasso e il Campobasso è quella di aver percorso, ancora una volta, a testa alta e con serietà, una strada tutta in salita pur di tornare lì dove, sul campo, avevamo dimostrato già di meritare di stare. La passione e la tenacia hanno, oggi più che mai, i colori rossoblu, gli stessi che i tifosi del Lupo non hanno mai smesso di sventolare in giro per i campi di tutta Italia. Grazie a tutto lo staff tecnico e dirigenziale del Campobasso Football Clubda oggi, nuovamente, abbiamo una squadra che torna a rappresentare tutto il Molise nel calcio professionistico. Forza Lupi. Roberto Gravina

“Sono contenta per l’obiettivo raggiunto dal “Campobasso Calcio”, un risultato straordinario che porta la nostra squadra di nuovo tra i professionisti, di nuovo in serie C. Il calcio non è solo un gioco, è un’opportunità per far decollare la città anche dal punto di vista sportivo e turistico. Nello sport, come in politica, non si vince mai da soli ma in squadra. Auguri alla squadra, ai tantissimi tifosi, a noi tutti, alla città di Campobasso e all’intera regione Molise”. La candidata sindaca della coalizione progressista Marialuisa Forte

“Ho sofferto, sperato, incitato e gioito. Come me, da inizio stagione, ogni singolo tifoso del Lupo… e finalmente oggi il traguardo tanto atteso e meritato è arrivato: serie C! I miei personali complimenti vanno ai ragazzi, che in campo hanno corso, lottato e ci hanno fatto emozionare ogni domenica, allo staff tecnico e ovviamente alla società, che tanto ha investito e creduto in questa città. Senza dimenticare la splendida tifoseria rossoblu: donne, uomini, giovani e meno giovani, persone di tutte le età che non hanno mai smesso di far sentire il proprio sostegno, un pubblico da serie A!” Candidato sindaco della coalizione di centro destra Aldo De Benedittis

Alla proprietà, alla dirigenza, allo staff tecnico, ai calciatori e alla Città di Campobasso giungano le congratulazioni per la vittoria del campionato di serie D e il conseguente ritorno in Lega Pro. Dopo il fallimento di due anni fa, il club rossoblù è stato tenace a far ripartire il calcio nel capoluogo molisano, ritrovando l’entusiasmo sopito e festeggiando un biennio di successi, prima nel massimo campionato regionale, quest’anno in serie D. È stato bello vedere la Curva piena e colorata, ma anche la gioia con cui i tifosi hanno seguito il Campobasso durante tutto il campionato. È stato entusiasmante assistere oggi al tifo dei supporter a Chieti e a Selva Piana davanti al maxischermo. Ancora congratulazioni alla società per aver regalato questa gioia sportiva e per aver acceso i riflettori dei media sulla città di Campobasso e sul Molise. Il Presidente della Provincia di Campobasso Giuseppe Puchetti e il Consigliere delegato Alessandro Pascale