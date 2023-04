Giovanili dell’Universo Magnolia: settimana con successi e bei gesti

Complice il concentramento a Teramo dell’under 15 femminile e quelli della stessa categoria ospitati sul territorio regionale – tra Campobasso (l’Arena) e Venafro – è stata una ‘settimana corta’ quella vissuta sul fronte dell’universo cestistico giovanile cel capoluogo di regione orbitante intorno al riferimento Magnolia con sole tre gare nel carnet e nessun confronto per le prime categorie del percorso.

Under 19 maschile. Ad anticipare quello che è stato il successo in esterna in gara uno dei playoff dei ‘fratelli maggiori’ della serie D, il gruppo dell’under 19 Ennebici è andato a prendersi il successo martedì – nel match disputato a Vazzieri – sugli abruzzesi con di 73-63.

«Un successo di rilievo contro un’avversaria ostica, tanto più perché eravamo senza Bozza e Giangiobbe», l’analisi di coach Rosario Filipponio, già proiettato, come il resto del gruppo, sul match di martedì, nel giorno della Liberazione, contro la Torre Spes.

Under 17 maschile. Per l’Under 17 Ennebici, invece, giovedì è arrivato uno stop interno (77-70) contro la leader Sulmona con un bell’episodio di sportività del team del capoluogo di regione che ha tributato i propri applausi ai peligni trionfatori nel novero del girone finale.

Under 15 maschile. Bell’affermazione in esterna per l’Under 15 Cestistica andata ad espugnare di 29 (78-49) il parquet dell’Azzurra Lanciano.

«Era una trasferta temibile – il commento a referto chiuso di coach Fabio Ladomorzi – ma dopo un avvio diesel tra secondo e terzo quarto siamo usciti fuori alla grande, avendo anche oltre quaranta punti di margine. Nella nostra striscia siamo arrivati ora a nove successi consecutivi con un percorso di crescita costante di questo gruppo. L’unico rammarico è quello legato agli infortuni avuti nella prima fase. Diversamente ci sarebbe stata anche l’opportunità del girone finale in luogo di quello di classificazione».