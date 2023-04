Molise Swim Cup, H2O Sport in bella evidenza nella rassegna di Vasto

E’ stata una domenica intensa e ricca di soddisfazioni per gli atleti dell’H2O Sport che hanno ottenuto ottimi piazzamenti nella seconda tappa della Molise Swim Cup svolto alla piscina comunale di Vasto, grazie all’ottimo lavoro dei tecnici Luca Di Giacomo, Giorgio Petrella, Paolo Di Lullo, Carmela Calista e Fabrizio Cinquina.

Nel settore maschile molto significativo il tempo ottenuto dalla staffetta 4×100 stile libero Esordienti A che con Stefano Armando Alfieri (1’01”), Lorenzo Aiello (1’01”10), Ilario Menna (1’00”30) e Gabriele Marchetta (1’03”10) ottiene il miglior crono stagionale nazionale con 4’05”5.

Andrea Canzano (2012) ha portato a casa l’oro nei 100 dorso con il crono di 1’22’’8 e la medaglia d’argento nei 100 stile libero con il tempo di 1’11’’7. Stessi piazzamenti per Ilario Menna (2010) più veloce di tutti nei 200 rana (2’45”) e secondo nei 50 stile libero coperti in 28’’0. Applausi a scena aperta anche per i biancorossi Jacopo De Lena (2010) oro nei 50 dorso xon 33’’6 e Lorenzo Aiello (2010) senza rivali sui 50 stile libero (27’’4). Per lui anche il quarto posto nei 200 rana. Conquista la medaglia d’argento la classe 2014 Nicole Verretti sulla distanza dei 100 dorso (1’40”4). Terzo si piazza invece Stefano Alfieri nei 50 stile libero con 28’’1. Sono di bronzo i 200 rana di Andrea Pennucci (2012) con il riscontro cronometrico di 3’43”3 così come i 200 rana di Michela Melone (2011) chiusi in 3’13”5. Per lei arriva anche la quarta posizione nei 50 dorso. Si piazzano ai piedi del podio Alessio Cianciullo (2013) nei 200 rana, Asia Amore (2012) nei 50 stile libero e Sabrina Gabrielli (2012) nei 200 rana. La società del presidente Massimo Tucci brinda anche con le staffette. Nella 4×100 Esordienti A bronzo per Sabrina Gabrielli, Asia Amore, Giulia Matacchione, Michela Melone. Nella categoria Esordienti B bronzo per la 4×50 stile libero donne con con il tempo di 2’57’’5 grazie alle performance di Viola Travaglini, Benedetta Eliseo, Nicole Verretti, Aurora Zappone. Sul terzo gradino del podio anche la maschile con il tempo 2’18’’8 grazie a Daniele Paolino, Andrea Canzano, Lorenzo Grasso e Alessio Cianciullo.

Prima delle gare pomeridiane, l’impianto di Vasto ha ospitato la mattina il circuito propaganda di nuoto UISP. Ai blocchi di partenza più di 200 bambini proveninti dalle scuole nuoto di Campobasso, Termoli e Vasto. Una festa dedicata ai più piccoli, volta ad incoraggiare chi dimostra buona attitudine con questa disciplina e può ambire, in futuro, a confrontarsi con il mondo agonistico.