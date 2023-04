Baranello/ Trovato in possesso di marijuana, ritiro della patente e segnalazione per un giovane

In concomitanza con la prima importante ondata turistica che ha invasole arterie stradali di maggior rilievo della regione, che intersecano il territorio della Compagnia Carabinieri di Bojano, sono stati intensificati i controlli e le pattuglie sul territorio con il fine di arginare l’azione di malintenzionati e pendolari del crimine, i quali approfittando dell’assenza dei proprietari mettono a segno reati predatori.

I Carabinieri della Stazione di Baranello, hanno sorpreso un giovane del luogo che alla guida del proprio veicolo occultava indosso una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, pronta ad essere consumata in occasione del fine settimana, verosimilmente in gruppo con amici ove avrebbe trascorso la serata. Per il giovane è scattata la segnalazione all’Autorità Prefettizia e il ritiro della patente di guida.