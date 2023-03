Giovanili dell’Universo Magnolia: Forti emozioni per i Team Under

Prosegue il periodo intenso di confronti per le formazioni giovanili dell’universo Magnolia che, con l’ingresso nella primavera, entrano nella fase di sintesi della propria stagione.



Under 15 femminile. Due gare per questo gruppo nell’ultimo periodo: all’Arena è arrivato il netto successo (82-42 sulla Magic Chieti). Per i #fiorellinidacciaio, poi, la stanchezza del match precedente si è fatta sentire perché, meno di 24 ore dopo, c’è stato il match a Lanciano con le campobassane costrette a cedere col punteggio di 80-50.



Under 14 femminile. Per le under 14 l’ultima domenica ha regalato uno stop al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi: 54-48 per la formazione azzurra della Panthers Roseto.



Under 19 maschile. Nel recupero della seconda giornata affermazione in casa del Nereto per la Ennebici guidata da coach Filipponio. Decisivo lo strappo alla metà del quarto periodo con un break di 9-2 determinante nel 52-65 finale.



Under 17 maschile. Sconfitta a Sulmona sul parquet del Basket Centro Abruzzo per l’Ennebici. In una gara punto a punto, di fronte ad un team imbattuto, il quintetto del capoluogo di regione paga a caro prezzo alcuni errori a cronometro fermo e alcune transizioni fallite. Nel complesso, però, il processo di crescita degli junior prosegue.

Under 15 maschile. A Loreto Aprutino, in casa della Basket Academy, il quintetto della Cestistica Campobasso si impone 82-48. «La squadra è entrata al meglio – ha affermato il coach Fabio Ladomorzi – nella contesa, difendendo concretamente ed attaccando al meglio».



Under 14 maschile. Affermazione di tre punti per la Cestistica Campobasso under 14, che ha la meglio di tre lunghezze sul Basket Venafro al termine di una contesa molto intensa.



Under 13 maschile. La formazione di under 13 maschile della Cestistica guidata da Mario Greco prosegue il suo percorso senza macchie nel torneo regionale di categoria. Nella circostanza, a finire sotto scacco è sta la formazione dell’Airino Termoli superata per 92-21. «Faccio i complimenti a quegli elementi che hanno avuto meno spazio sinora e che, in questa gara, si sono comportati molto bene. Sono contento dell’entusiasmo e della motivazione che mettono in ogni gara», l’analisi del tecnico.