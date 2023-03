Termoliturismo: Nuova pagina Telegram per gli eventi del Comune di Termoli

Il Comune di Termoli sbarca su Telegram per promuovere gli eventi della città. La piattaforma verrà utilizzata come canale di divulgazione delle iniziative turistiche e culturali, inviando messaggi informativi a tutti coloro che si iscriveranno al canale “TermoliTurismo” per essere sempre aggiornati su date, orari e avvisi riguardanti le manifestazioni che animano la città durante l’anno.



Uno strumento che potenzia la comunicazione istituzionale dell’Amministrazione Comunale e favorisce le associazioni organizzatrici, consentendo di raggiungere un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo di cittadini e turisti in maniera facile e diretta.

Come ricevere le news?

Scarica l’app Telegram dal tuo App Store

Apri l’app e cerca @TermoliTurismo nel box delle Chat

Seleziona il canale “TermoliTurismo – Comune di Termoli”

Una volta dentro, clicca su “Unisciti” (in basso)

Ogni volta che pubblichiamo un aggiornamento, riceverai una notifica

Se hai già scaricato l’app, puoi accedere al canale direttamente tramite il link:

➡️ https://t.me/termoliturismo