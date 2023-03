Simona Boo, la voce dei 99 Posse, torna in Molise per i Live dello Zero Nove a Campobasso

Brasiliana di origine, campana d’adozione ma con un po’ di sangue molisano nelle vene in quanto nata a Termoli, torna in Molise e per la precisione a Campobasso Simona Boo, la bravissima e splendida cantante alla ribalta nazionale dopo essere diventata la front man del noto gruppo partenopeo 99 Posse.

Già protagonista di due seguitissime apparizioni la scorsa estate, rispettivamente a Campitello Matese con Ernesto Vitolo tastierista di Pino Daniele per il primo dei Concerti all’alba del Festival Vitamina M e successivamente con un bellissimo sold- out nella stagione We Love Barrique a Isernia.

Simona Boo aprirà la stagione dello Zero Nove locale che ha appena aperto i battenti nella torre di vetro della zona industriale di Campobasso, insieme al suo collega di mille concerti il bassista napoletano Diego Imparato con il quale porta in giro un progetto tutto incentrato sulla musica sud americana dal nome accattivante: Comoverao.

Un inizio di stagione scoppiettante che vede alla Direzione Artistica del pianista e docente del Conservatorio Perosi Simone Sala il quale curerà alcuni eventi insieme allo staff dello Zero Nove.