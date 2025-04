Fipav Molise / Al via la seconda edizione della Super Coppa del Sud

È tutto pronto per la seconda edizione della ‘Supercoppa del Sud’, che tra domani (mercoledì 30

aprile) e giovedì primo maggio, vedrà i team di riferimento di serie C e D, maschile e femminile, di

pallavolo delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Sul fronte maschile, con la Campania che ha rinunciato, al via ci saranno la Pallavolo Santa Teresa

per la Sicilia, il Casarano Volley per la Puglia, la Pallavolo Crotone per la Calabria, la Termoli

Pallavolo per il Molise ed il Matera Volley per la Basilicata.

Nella poule ‘A’ spazio per Santa Teresa, Matera e Crotone, nella B, invece, Termoli e Casarano.

Sul primo versante, previsto al PalaVazzieri, partenza domani alle ore 17 con Matera-Crotone con il

Santa Teresa che se la vedrà prima con la perdente alle 18.30 e poi giovedì alle 9.30 con la vincente.

Sempre giovedì, al PalaVazzieri, alle 10.30 la gara secca per la finale del girone ‘B’ tra Termoli e

Casarano con ultimo atto al PalaIpia alle 17.

Sul versante femminile, invece, presenti invece i team Todo Sport per la Calabria, Asd Pallavolo

Pozzuoli per la Campania, Orsa Capurso per la Puglia, Nuova Pallavolo Campobasso per il Molise,

PM Potenza per la Basilicata e Pallavolo Zafferana per la Sicilia.

Todo Sport, Nuova Pallavolo Campobasso e Zafferana animeranno la poule A, Pozzuoli, Capurso e

Potenza la B.

Al ‘Galanti’ la poule A con Potenza-Asd Pallavolo Pozzuoli ad aprire le danze domani alle 17 e poi

il Capurso che sfiderà alle 18.30 la perdente e alle 10 di giovedì la vincente.

Nella poule B del PalaIpia esordio per la Nuova Pallavolo contro il Todo Sport domani alle 17, poi

alle 18.30 lo Zafferana affronterà la perdente prima e poi la vincente alle 10 di giovedì con

finalissima prevista alle 15 sempre al PalaIpia.

Le gare saranno tutte all’insegna dei due set su tre con anche l’ultimo a 25 e vantaggi dal 24 pari.