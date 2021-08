Federico Nacci, e’ un nuovo giocatore dei rossoblu, dopo diverse settimane di trattativa e’ stato acquistato dal Campobasso, il giocatore e’ un prodotto del vivaio del Torino, classe 1998 , ha 23 anni ma ha una grande esperienza della lega Pro, dove ha giocato con Bisceglie, Lecco, Paganese e Pisa.

Un ottimo rinforzo per Mister Cudini che potra’ contare sulla sua esperienza in serie C in un campionato come quello del girone C dove giochera’ il Campobasso, molto difficile.

Arnaldo Angiolillo