Borgo in Jazz conferma il gemellaggio con il Monfrà Jazz Fest

Non si ferma il Monfrà Jazz Fest per agosto, anzi, due anteprime in questo mese preannunciano il cuore della manifestazione, dal 4 al 12 settembre, con una ventina di concerti destinati ad animare Casale e il Monferrato.

Il primo appuntamento da segnare in agenda è legato al gemellaggio con Borgo in Jazz, Festival che porta la musica in caratteristici paesi dell’entroterra molisano. Il MonJF già nel 2020 ha inviato nel Molise una rappresentativa dei propri artisti accompagnata dai prodotti tipici monferrini e, ovviamente, ha ospitato nel cartellone una formazione della rassegna gemella in uno scambio enogastronomico. Quest’anno si replica: comincerà il MonJF a esibirsi a Pietracupa (Campobasso) il 14 agosto 2021 con i “Nomads”, gruppo formato da Attilio Sepe, Sassofono; Antonio Izzo, Basso Elettrico; Guglielmo Santimone, Pianoforte; mentre alla batteria troviamo il casalese Riccardo Marchese direttore artistico di MonJF. Lo scambio prevede che a Casale, a settembre, torni proprio la formazione dell’organizzatore di Borgo in Jazz: il sassofonista Nicola Concettini.

L’altra anteprima del Monfrà Jazz Fest sarà invece a Vignale Monferrato (AL) sabato 21 agosto alle ore 20.00 con una “degustazione in jazz” alla cantina Hic et Nunc insieme al Margherita Piumatti Trio. Un repertorio di brani jazz/swing/bossa, spesso reinterpretati in modo innovativo dalla straordinaria voce di Margherita Piumatti che ha studiato e collaborato con molti dei più importanti jazzisti italiani. Accanto a lei Alessandro Chiappetta, chitarra e Veronica Perego, contrabbasso.

Un concerto che ci porta dritti al 4 settembre quando si entra nel vivo del Monfrà Jazz Fest, due settimane di appuntamenti con artisti di assoluto rilievo che si sposano con il territorio patrimonio Unesco. Come spesso fatto notare dagli organizzatori de Le Muse, Accademia Europea d’Arte, è una festa più che un festival, tra musica jazz, vino e sapori serviti in luoghi insoliti e significativi del paesaggio e della convivialità monferrina.

Il programma prevede una ventina di appuntamenti: si comincia con il “concerto in distilleria”, si recupera il “concerto nel bosco” a Odalengo, mentre le sere dei week end si accende il palco principale: il chiostro di Santa Croce a Casale. A tutto questo si aggiungono concerti-cartolina nelle Big Bench sparse nel Monferrato e in alcuni luoghi insoliti della stessa Casale. Ritornano anche le favole in jazz e non solo per ragazzi. Tra i protagonisti Gianni Coscia e Max De Aloe, Nicola Concettini, Daniele Scannapieco, Flavio Boltro, il Circus Quartet, Timelin3 Acoustic, Luca Gusella e molti altri.

Nelle prossime settimane sarà reso noto il programma completo, intanto per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito https://www.monjazzfest.it/