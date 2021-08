Direzione regionale Musei Molise: apertura straordinaria per il 14 agosto presso i luoghi della cultura di propria competenza

Si riporta di seguito l’elenco completo di tutte le iniziative in programma, precisando che l’ingresso prevede

il pagamento del biglietto:

Provincia di Campobasso

 Museo Sannitico – Campobasso

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00

 Museo Palazzo Pistilli – Campobasso

Apertura straordinaria dalle 10:00 alle 14:00

 Castello di Capua – Gambatesa (CB)

Apertura straordinaria dalle 15:00 alle 19:00

 Castello di Civitacampomarano (CB)

Apertura straordinaria dalle 10:00 alle 13:00

 Museo della città e del territorio – Sepino (CB)

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00

Provincia di Isernia

 Museo nazionale del Paleolitico di Isernia

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00 – Visite guidate su prenotazione a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di € 5,00 a persona (per info: [email protected] – 327.2803696)

 Museo nazionale di Castello Pandone – Venafro (IS)

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00 – Visite guidate su prenotazione a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di € 5,00 a persona (per info: [email protected] –

389.2191032)

Museo archeologico di Venafro (IS)

Apertura straordinaria dalle 15:00 alle 19:00

 Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – Castel San Vincenzo (IS)

Apertura straordinaria dalle 10:00 alle 14:00

Si ricorda che, per garantire la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori rispetto all’attuale emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in tutti i luoghi della cultura è previsto l’accesso contingentato riservato ai soggetti in possesso della certificazione verde (green pass), l’obbligo di indossare la mascherina, la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, l’igienizzazione della mani e il percorso museale a

senso unico.



Per rimanere aggiornati sugli orari e sulle modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura si possono consultare i siti istituzionali:

http://www.beniculturali.it – www.musei.molise.beniculturali.it