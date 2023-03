Ennebici, impresa e Pineto: Biancoblù sempre più quarti nel ranking

NUOVO PINETO BASKET 74

ENNEBICI CAMPOBASSO 85

(24-19, 48-43; 61-63)

PINETO: Giansante 19, Pavone 8, Petra, Di Ridolfo 12, Gigliotti 3, Timperi 8, Medri 12, Pelusi, Concetti, Ricci, Felicione 10, Amelii 2. All.: Di Pentima.



CAMPOBASSO: Paravati 5, Giangiobbe 2, Marinelli 21, Di Giorgio, Singh 30, Di Zinno, Cefaratti L. 15,Brienza An. 4, Bozza M. 8. All.: Filipponio.

ARBITRI: Di Tommaso e Carabella (Pescara).



Si impone nel posticipo del sedicesimo turno a Pineto e si conquista un record del 50⁒ di referti rosa l’Ennebici di coach Rosario Filipponio. Di fronte agli abruzzesi terzi della classe, i campobassani mancano di poco la possibilità di ribaltare la differenza canestri (all’andata c’era stata una sconfitta di dodici), ma vengono fuori alla grande in corso d’opera, nonostante per molti già la sera precedente c’era stato un match con l’under 19.



L’avvio è un po’ diesel, poi, dopo l’intervallo lungo, lavorando con forza in difesa, i biancoblù subiscono solo 26 punti e ne realizzano ben 42 portando a casa il successo. «I ragazzi sono stati eccezionali – il commento, a referto chiuso, di coach Rosario Filipponio – perché,

nonostante in quattro fossero scesi in campo anche alla vigilia, sono riusciti a dare il massimo. L’avvio è stato un po’ in sordina con 25 punti nel primo periodo e quasi 50 all’intervallo. Dal terzo quarto, però, abbiamo sistemato qualcosa, cambiando sistematicamente in difesa e questo, in considerazione di un nostro quintetto molto fisico, ha pgato i dividenti. Singh (top scorer del match con un trentello, ndr) si è confermato un elemento illegale per la categoria, ma anche Marinelli, Ceffaratti e Brienza lo hanno supportato appieno.



Più in generale ognuno ha dato il proprio mattoncino per il successo finale. Siamo felici ed ora ci proiettiamo sui prossimi impegni».



Sabato sera – per la penultima di andata – i campobassani saranno ospiti dell’Amatori Pescara con la possibilità poi, all’ultima di prima fase nel match interno con la Virtus Montesilvano, di blindare il discorso quarto posto per la regular season.