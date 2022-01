Il presidente della lega pro Ghirelli, ha rinviato tutte le partite di serie C in programma il 9 gennaio, a causa della pandemia . Il Campobasso, pertando , giochera’ domenica 16 gennaio in casa contro il Monterosi , la gara Taranto- Campobassonsi disputera’ mercoledi 2 febbraio.Questo, ovviamente se non ci saranno altri imprevisti con questo virus , che sta correndo cosi velocemente .

Arnaldo Angiolillo