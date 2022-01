Coronavirus aggiornamento/23 nuovi positivi e 2 ricoveri

Nella giornata di oggi sono stati processati 324 tamponi, 23 le positività accertate. Nella giornata di oggi 2 nuovi ricoveri e 7 guariti.

Dei 23 ricoverati di cui 21 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva, ci sono: 11 non vaccinati, 7 vaccinati con seconda dose, 5 terza dose.

I positivi: 1 Baranello, 2 Bojano, 6 Campobasso, 2 Campomarino, 1 Casacalenda, 2 Isernia, 1 Lupara, 1 Riccia, 1 Ripalimosani, 4 Termoli, 1 Trivento, 1 Ururi.

Attualmente positivi 2.153, in isolamento 3.197.