Cus Molise Volley: ottime soddisfazioni nella prima tappa del torneo S3

Grandi riscontri e ottime soddisfazioni per il settore volley del Cus Molise nella prima tappa del torneo S3. I ragazzi e le ragazze del duo Santucci-Sulmona (dall’anno 2015 al 2010) hanno fatto una gran bella figura nella kermesse organizzata dalla Nuova Pallavolo nell’impianto di villa de Capoa. I cussini sono stati divisi in due gruppi, primo e secondo livello. Per ciò che concerne i giovani atleti del primo livello una squadra ha fatto percorso netto vincendo tutte le partite, mentre la seconda squadra è riuscita a mettersi al collo la medaglia d’argento. Per quanto riguarda il secondo livello sono state altrettante le note positive a margine dell’evento con il sodalizio di viale Manzoni che ha incassato una sola sconfitta, quella maturata al cospetto della Nuova Pallavolo, risultata al termine del pomeriggio, vincitrice della tappa campobassana del torneo. Un avvio estremamente positivo, dunque, per il gruppo del Cus Molise che ha mostrato grandi segnali di crescita e la voglia di continuare a migliorare senza lasciare nulla al caso. E’ stata tanta al termine della prima tappa, la soddisfazione dei due tecnici Marco Santucci e Michele Sulmona che lavorano alacremente e con grande passione per permettere ai pallavolisti in erba di continuare a seminare tanto per raccogliere in futuro i frutti di un lavoro certosino e basato prima di tutto sul divertimento. “Vedere i nostri giovani atleti divertirsi e confrontarsi con il sorriso è la soddisfazione più grande – argomentano – abbiamo vissuto un periodo particolarmente difficile nel quale è stato complicato riuscire a dare continuità al lavoro. Oggi fortunatamente stiamo piano piano tornando alla normalità e la partecipazione a questo campionato S3 è un segnale importante. Al di là dell’aspetto tecnico al Cus Molise notiamo tanto entusiasmo da parte di tutti e questo ci spinge a lavorare sempre meglio e di più per indirizzarli sulla strada migliore. Siamo molto soddisfatti di tutti i ragazzi e del lavoro che stiamo facendo”. La seconda tappa del torneo S3 è in programma il 28 aprile a Larino. Il Cus Molise continuerà ad essere protagonista.