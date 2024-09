Cus Molise/Nasce il corso di Atletica leggera

Partita la nuova stagione sportiva, il Cus Molise ha deciso di aggiungere al ventaglio delle discipline sportive già attive anche l’atletica leggera. Sarà principalmente rivolta ai bambini dai sei anni in su. Un’idea nata da Luca Rosa e Giovanni Bellino che, insieme a Catia Libertone saranno i tecnici del corso.

Bellino ex atleta delle Fiamme Gialle, Libertone ex portacolori dell’Esercito e Rosa che nella sua carriera ha indossato le canotte della Libertas Benevento e della Leca Bojano, sono atleti dal passato illustre che hanno deciso di mettere la loro esperienza a disposizione dei ragazzi e di chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla regina degli sport. Attualmente i tre allenatori sono tesserati per la società VV Managment, con sede legale a Isernia collaboreranno con il Cus Molise.

Gli allenamenti si svolgeranno presso il campo Nicola Palladino di Campobasso lunedì e mercoledì dalle 17,30 alle 19,30 e nel periodo invernale alla palestra dell’Ipia a Campobasso. Il corso di atletica leggera è rivolto ai bambini dai 6 anni in su. Si partirà con l’alfabetizzazione motoria per poi passare all’agonismo. “Chiaramente lo scopo principale è quello di far crescere i ragazzi – affermano Rosa, Bellino e Libertone – ringraziamo il Cus Molise per averci dato questa opportunità con l’auspicio di riuscire a raggiungere traguardi importanti con il passare del tempo. Per i più piccoli l’atletica leggera può rappresentare uno sbocco importante, non solo dal punto di vista agonistico ma anche della crescita. Questo deve essere un punto di partenza per alimentare ulteriormente la disciplina in regione”.