Cus Molise basket, a Camerino non basta un’ottima prova: i marchigiani vengono fuori nel finale

CUS CAMERINO 62

CUS MOLISE 49

(16-17, 36-31; 44-46)

CUS CAMERINO: Soricetti, Gabrielloni 10, Senigagliesi, Quercetti 2, Quinzi 2, Mosca 6, Belli 17, Piccinini 4, Gianfelici 10, Renzi 3, Corvatta 8. All.: Abbracciavento.

CUS MOLISE: Gentiluomo 17, Grasso 3, Marinelli 9, Pesce 15, Mastronardi 1, Simone, Paravati 5. All.: Filipponio.

ARBITRI: Adinolfi e Mancini (Ancona).

Resta in partita per tre quarti (al 30’ il parziale recita 44-46) per poi cedere il passo negli ultimi 10’ di gara a causa delle rotazioni ridotte. La selezione di basket del Cus Molise cade a Camerino nella prima gara di qualificazione alla fase finale dei Campionati Nazionali Universitari. La squadra allenata da Rosario Filipponio ha venduto carissima la pelle dimostrando il suo valore rimanendo attaccata alla partita per tre quarti.

Poi una volta finita la benzina nel serbatoio, il team d’Ateneo ha provato a raschiare sul fondo del barile per recuperare le ultime energie ma non è riuscita a portare a casa il risultato positivo cedendo alla maggiore freschezza di Camerino. “Un vero – peccato – l’analisi finale di coach Filipponio – perché abbiamo giocato alla pari con i nostri avversari fino a quando abbiamo potuto. Alla lunga, però, la stanchezza si è fatta sentire e siamo stati costretti a cedere. Posso soltanto ringraziare questi ragazzi per quello che hanno fatto e il Cus Molise per la fiducia che ha riposto in noi. Adesso ci aspetta la gara interna con Macerata nel mese di marzo (il 24). Cercheremo di bissare questa prestazione e magari con qualche uomo in più di portare a casa la vittoria”.