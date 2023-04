Criteria Nazionali giovanili 2023/Hidro Sport, bis d’argento per Muccitto

Ai Criteria Nazionali giovanili 2023 Giovanna Muccitto in evidente stato di grazia, spinta anche dalle ali dell’entusiasmo per l’argento in apertura di manifestazione sui 50 farfalla 27″87 (record regionale assoluto), concede il bis con un altro capolavoro sulla doppia distanza.

In una gara tiratissima fino all’ultimo centimetro, la 2008 giallo-blu ha avuto il guizzo giusto sul tocco finale e, con 1’01″28, sale sul secondo gradino del podio ad una manciata di centesimi dalla medaglia d’oro, tempo che vale anche il suo nuovo primato personale assoluto.



L’ultima sessione di gare riservate al settore femminile ha regalato anche un brillante sesto posto alla staffetta 4×100 mista juniores femminile composta da Sara Colalillo nella frazione dorso, Ester Spedalieri a rana, Giovanna Muccitto a delfino ed Alice Lomastro a stile libero: 4’18″85 il loro crono finale.