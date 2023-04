XXIII Concorso Italiano Barman FIB: Soddisfazioni per gli studenti Cobucci e Di Stefano, terzo posto sul podio in due categorie su tre

Giorni intensissimi e carichi di soddisfazione per Francesca Cobucci e Giuseppe Di Stefano, studenti dell’Alberghiero di Vinchiaturo, plesso dell’IISS Lombardo-Radice di Bojano, che hanno partecipato a due importanti competizioni nazionali per la Sezione Sala Bar guidati dalla prof.ssa Katia Parisi.

Nei giorni 28-29 marzo 2023 hanno preso parte al XXIII Concorso Italiano Barman FIB (Federazione Italiana Barman) a Viareggio sfidando 120 concorrenti, giunti da 27 scuole provenienti da tutto il Paese.



Per loro la conquista del terzo posto sul podio in due categorie su tre. In particolare i due studenti si sono affermati nella Sezione Cocktail inedito “Premio Marò Loiacono” con la loro realizzazione di “Con una … piccola sensazione”, cocktail a base di una riduzione homemade di dealicolizzato Disaronno e sciroppo di liquirizia, presentato alla giuria con brochure e QR code. Apprezzate in particolare le tecniche acrobatiche di Francesca Cobucci che si è classificata al terzo posto della Categoria – Sezione “Flair”.



Successivamente la stessa Cobucci ha trionfato il 30 marzo ad Anzio (RM) nella “Coffee Competition XII edizione”, competizione nazionale dedicata al mondo della caffetteria, gareggiando con studenti provenienti da 18 scuole italiane. Per lei il primo posto nella sezione Bar – Mixologia con il cocktail “Alfa e Omega” realizzato con alcuni ingredienti homemade come il caramello salato, il liquore al caffè e profumo alimentare, presentato con brochure e QR Code.



“Desidero esprimere il mio profondo apprezzamento – dichiara la Dirigente Scolastica Anna Paolella – per il significativo contributo che docenti e studenti hanno profuso in due importanti manifestazioni nazionali, riuscendo a raggiungere significativi riconoscimenti. La nostra scuola costituisce un importante modello formativo e di orientamento al lavoro, oggi sempre più determinante per la crescita complessiva dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera nella nostra regione”.