CorrIsernia: per il miglio c’è l’azzurra Ludovica Cavalli

L’edizione numero venti della CorrIsernia sarà presentata giovedì mattina alle ore 11.30 presso la sala Raucci del Comune di Isernia.

Sarà l’occasione per il presidente della NAI Agostino Caputo di svelare i nomi degli atleti assoluti che prenderanno parte alle gare top della manifestazione: Americana e Miglio delle donne. Inoltre, nel corso della conferenza saranno presentati direttamente dalle associazioni coinvolte nel Charity Program i progetti di utilità sociale a cui devolvere la propria partecipazione alla non competitiva. Altro momento sarà dedicato all’illustrazione del nuovo percorso del Corrilascuola che toccherà anche il centro storico.

Intanto, per quanto riguarda il Miglio delle Donne, gara patrocinata dalla Polizia di Stato nell’ambito della campagna di comunicazione “Questo non è amore” diretta a contrastare la violenza di genere, è arrivata la conferma della presenza di Ludovica Cavalli del Gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare. La giovane mezzofondista alle scorse Olimpiadi di Parigi è stata protagonista sulla distanza dei 1500mt, ma il suo vero exploit lo aveva avuto lo scorso anno ai Mondiali di Budapest, quando aveva riportato l’Italia a una finale dei 1500mt in una rassegna iridata dopo 30 anni, cioè dai tempi di Gabriella Dorio. Inoltre, l’atleta genovese con il tempo di 8:44:40 ha conquistato un altro importante risultato: è la seconda azzurra di sempre sulla distanza dei 3000mt indoor.