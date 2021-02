Coppa Italia Giovani sci di fondo, Pragelato, presenti 10 atleti dei comitati del centro-sud Italia in rappresentanza di Lazio, Abruzzo e Molise

Si sono svolte a Pragelato il 13 e il 14 febbraio scorso, sulle piste Olimpiche di Torino 2006, due gare di Coppa Italia Giovani di sci di fondo. Alle manifestazione hanno partecipato 230 atleti delle categorie U20, U18, U16 f./m.. appartenenti a 10 Comitati Fisi Regionali. Le gare si sono disputate su dei tracciati molto selettivi e con condizioni climatiche di basse temperature, circa – 10 gradi sotto zero. Alle gare Piemontesi hanno partecipato anche 10 atleti dei comitati del centro-sud Italia in rappresentanza di Lazio, Abruzzo e Molise.

Gli atleti provenienti dagli Sci Club Winter Sport Club Subiaco, Sci Club Opi, Sci Club Barrea, U.S. Pescocostanzo, Sci Club Capracotta, sono stati messi a dura prova nelle rispettive gare a cui hanno partecipato.

Nella prima giornata di gara si è svolta una Sprint in tecnica libera sulle distanze di Km 1,3 femminile e Km 1,5 maschile, con accesso ai quarti di finale per i primi 30 atleti classificati nelle fasi di qualifica. A seguire le semifinali e le finali. Alla fase successiva passavano i primi due atleti classificati di ogni batteria, fino alla finale a cui accedevano sei atleti, che si contendevano i piazzamenti dal primo al sesto posto.

Nella seconda giornata si sono svolte le gare distanza, con partenza Mass Start Km 20, 15, 10, 7,5 in tecnica classica. Gare molto combattute fin dalle fasi iniziali, che hanno fatto molto selezione tra i partecipanti.



Naturalmente le gare si sono svolte nel rigido rispetto del protocollo anticovid-19 della Federazione Italiana Sport Invernali, con accesso ai campi di gara solo per gli atleti, i tecnici e gli addetti del Comitato Organizzatore.



Oltre alla Coppa Italia Giovani è stata organizzata anche la Coppa Italia Seniores e i Campionati Italiani Master, che erano test selezione per i prossimi Mondiali di sci nordico (53°ed.) di Oberstdorf in Germania, in programma dal 23 febbraio al 07 marzo 2021.



Questi i risultati degli atleti del centro-sud: