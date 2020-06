Campobasso Calcio: confermati quattro giocatori

I lupi, in attesa di un eventuale ripescaggio non stanno certo fermi in settimana hanno raggiunto l’accordo con quattro giocatori che tanto hanno dato in questo campionato sono Candellori, Dalmazzi, Brenci e Tenkorang.

Il D.S. de Angelis nei prossimi giorni vedra’ Cogliati , Alessandro,Bonta’ e Vanzan, anche con loro si parlera’ di rimanere a vestire la maglia rossoblu anche il prossimo campionato sia in Serie D che in serie C.

Il presidente Gesue’ mira alla riconferma dei giocatori che hanno dimostrato attaccamento alla maglia.Bisogna fare presto,perche’ i nostri giocatori sono nel mirino anche di altre societa’.Ma siamo convinti, che la societa’ rossoblu ha gli argomenti per convincere questi atleti a restare,e insieme con i nuovi acquisti che verranno fatti

avremo una squadra competitiva che dimostrera’ ancora una volta tutto il suo valore.

Arnaldo Angiolillo