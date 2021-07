Campobasso calcio/confermati Menna, Candellori e Ladu

I lupi, hanno confermato , il difensore Mennaautore di un ottimo torneo, insieme a lui

sono stati confermati Candellori e Ladu giocatori che hanno dato un contributoimportante per la promozione in serie C

Nei prossimi giorni, saranno confermati anche

Dalmazzi e Vanzan mentre si sta discutendocon il procuratore il rinnovo di Rossetti. Dovrebbe,invece andare via Cogliati, l’attaccante dopo tre anni a Campobasso, vorrebbe avvicinarsi a casa.

Se cosi fosse , i dirigenti dovranno comprare

una punta che non faccia rimpiangere il giocatoreBrianzolo che se andra’, via lascera’ in tutti i tifosi,un ottimo ricordo.

Arnaldo Angiolillo