Calcio/ Ultimi giorni promozione per aderire alla promozione di novembre per il Campobasso 1919

Ultimi giorni per la promozione speciale per il mese di novembre un mini abbonamento che vale per tutto questo mese. Si può fare nei punti vendita autorizzati o anche online htpps\\ ciaotickets.com \ abbonamenti

\promo – halloween – rossoblu-campobasso1919.

L’abbonamento, sarà valido per le partite del 6 novembre in campionato contro la Virtus Gioiese, contro il Venafro il 20 novembre sempre in campionato e contro il Ripalimosani il 23 novembre in Coppa Italia .

Arnaldo Angiolillo