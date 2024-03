Calcio, serie D/ Forsempronese – Campobasso 1-1

Forsempronese

Marcantognini, Bianchi, Lorenzoni, Pandolfi, Urso, Rovinelli, Battisti, Bucchi, Germinale,

Fagotti, Palazzi. All Fucili.

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Gonzalez, Parisi, Grandis, Maldonado, Serra, Di Nardo,

Persichini, Lombari. All Pergolizzi.

Arbitro: Mazzer di Conegliano. Marcatori: al 34′ Fagotti, al 91′ Di Filippo.

Lo Stadio di Selvapiana sarà intitolato a Molinari mentre la Curva a Scorrano cosi hanno deciso i tifosi che hanno votato nei giorni scorsi. Al 5′, azione dei locali tiro di Urso ma la palla termina fuori. Al 10′, ci prova Maldonado con un gran tiro ma il portiere di casa compie una grossa parata. Al 24′, tentativo di rovesciata di Persichini che non trova la palla. Al 34′, scivola Gonzalez sul terreno viscido e Fagotti solo con Esposito lo batte: è 1-0 per i locali. Al 42′ tiro di Lombari ma la sfera termina fuori. Finisce così il primo tempo con il risultato di 1-0 in favore dei marchigiani.

Nel secondo tempo, al 50′, lancio di Lombari e Gonzalez realizza 1-1 ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 60′ , escono Persichini e Grandis ed entrano Abonckelet e Romero per i molisani. Al 75′, tiro di Lombari ma la sfera finisce fuori. Al 82′, segna Di Nardo ma il direttore di gara annulla su segnalazione del collaboratore per fuorigioco. Assedio degli ospiti, che vogliono pareggiare e al 91′ Di Filippo realizza 1-1, questa volta la rete è buona. Al 93′, il direttore di gara decreta un rigore per i rossoblù lo batte Di Nardo ma Marcantognini lo para.

Finisce così la partita con un pareggio , mentre il Termoli e il Vastogirardi vincono entrambe con il punteggio di 1-0 contro il Riccione e il Matese. Facciamo gli auguri di Buona Pasqua a tutti i nostri lettori ricordando che il torneo riprenderà domenica 7 Aprile.

Arnaldo Angiolillo