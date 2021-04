Calcio Serie D/Finisce 0-0 la partita tra Campobasso e Vastese

Campobasso raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu, Menna, Dalmazzi, Bonta’, Candellori, Cogliati, esposito, vitali. All Cudini.



Vastese boccanera, Di filippo, Altobelli, Barbarossa, Obodo, Diallo, Martinez, di prisco, Bernardi, Mamona, Cantelucci. All D’adderio.

arbitro Cutrufo di Catania.



Finisce 0-0 la partita tra campobasso e Vastese ma i lupi meritavano la vittoria per le occasioni sciupatema nel calcio vince chi la mette dentro. Al 10 , azione dei lupi ma Vanzan tira fuori, al 25 ci prova Esposito ma la sfera finisce tra le mani di Boccanera, al 33, attaccano gli ospiti,tiro di obodo, il migliore dei suoi ma Raccichini non si fa

sorprendere e manda in angolo. Al 40, tiro di bonta’ mala sfera termina alta sopra la traversa.

Finisce, cosi, il primo tempo con le due compagini che vanno al ripososul risultato di 0-0. Nel secondo tempo, al 60 , fallo di Dalmazzi su Obodo e l’arbitro ammonisce il giocatore rossoblu.



Al 62 , gran tiro di Esposito ma il portiere ospite respinge di piede,al 74, esce Ladu ed entra Rossetti, Cudini appare molto nervoso e non certo contento della prestazione della sua squadra.

Al 86, esce Cogliati ed entra Di Domenicantonio , il mister molisano le prova tutte il risultato non cambia. Finisce, cosi, la partita con un pareggio , adesso il campionato si ferma per permettere i recuperi , i lupi giocheranno di nuovo a Selvapiana il 28 aprile

contro il pineto , sperando in una vittoria che oggi purtroppo e’ mancata perche’ per centrare l’obiettivo della promozione in C bisogna assolutamente vincere.

Arnaldo Angiolillo