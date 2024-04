calcio, serie D/ Chieti- Campobasso 0-2: è serie C!

Chieti

Serra, Cucciniello, Castellano, Forgione, Laziz, Vesi, Gaye, Caterino, Esposito, Mercuri,

Fall. All Luiso.

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Gonzalez, Pacillo, Parisi, Maldonado, Serra, Di Nardo,

Grandis, Romero. All Pergolizzi.

Arbitro: Terribile di B. del Grappa. Marcatori. al 62′ Romero , al 85′ Di Nardo.

Il Campobasso è promosso in Serie C, grande entusiasmo in città, torniamo dove eravamo due anni fa . Al 5′ , azione degli ospiti e Parisi tira fuori di poco. Al 15′, ci prova Maldonado, ma la sfera finisce fuori. Al 25′, azione del Chieti , tiro di Forgione un ex, ma Esposito blocca la palla. Al 34′, cade in area Gonzalez ma è lui a commettere fallo. Al 40′, punizione di Maldonado ma la barriera respinge, al 42′ proteste del pubblico per un presunto fallo in area di Gonzalez ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Finisce così il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, esce Pacillo ed entra Lombari per i rossoblù ed è proprio il nuovo entrato al 55′ a colpire la traversa con un gran bolide. Al 6′, tiro di Castellano ma la sfera termina fuori. Al 62′, azione degli ospiti, e Romero segna 1-0 per i rossoblù: esplode la gioia dei 500 tifosi venuti da Campobasso. Al 75′ tiro di Mercuri ma Esposito blocca la palla , al 85′ Di Nardo batte Serra: è il 2-0 in favore dei molisani. Finisce così la partita con i rossoblù che tornano in Serie C dopo due anni , grazie ad una società molto seria che aveva preso la squadra dall’Eccellenza: traguardo meritatissimo per i ragazzi di Pergolizzi.

L’Aquila ha pareggiato 0-0 a Termoli mentre il Vastogirardi ha perso 3-0 in casa .

Domenica grande festa al “Molinari” per l’ultima partita del campionato contro il Termoli ormai salvo.

Arnaldo Angiolillo