L’Accademia Britannica delle sorelle Ricciardi si posiziona al 4° posto tra le prime 50 migliori aziende di turismo

Nuovo successo per l’Accademia britannica delle sorelle Ricciardi di Campobasso. Con un fatturato di oltre 30 milioni l’AB si posiziona al quarto posto nella classifica dei 50 più grossi tour leader di organizzazione di viaggi studio.

Le vacanze studio targate AB, sono predisposte e concertate da professionisti del settore dell’educazione e della formazione e coniugano, senza essere mai superficiali, lo studio della lingua inglese con l’arte, l’ambiente, lo sport e persino la robotica.

I corsi di lingua hanno raggiunto oltre 600 iscritti con più di 800 esami svolti nel 2023.

9000 invece sono stati gli iscritti per i viaggi studio tra Italia ed estero. Le iscrizioni sono sempre aperte e questo rende ancora più attrattiva l’Accademia, che ha centri studio in tutta Italia: Sardegna, Sicilia, Lago di Garda, Trentino, Paestum, Vieste e Montesilvano. Le destinazioni estere, sempre più interessanti, aggiungono nuove mete, scelte dopo accurata indagine e lunghissimo iter di valutazione. Atene, Bali, Bangkok, Dubai, Giappone, India, Cina, Sud Africa, ma anche Parigi, Spagna, UK, America, sono le mete più battute dalle vacanze studio. Gli allievi provengono da tutte le regioni d’Italia, rendendo l’Accademia la più scelta dai giovani.

Antonietta e Mary, due sorelle, ma soprattutto due imprenditrici, sempre presenti in Accademia, vigilano e sovraintendono su ogni aspetto dei viaggi. “Non possiamo permetterci errori, per questo i controlli sono quotidiani e certosini. – spiega Mary Ricciardi – Approfondiamo ogni singolo aspetto e valutiamo con accurata scelta docenti e ogni singola meta inserita nei nostri cataloghi, dall’albergo allo svago ha subito un lungo processo di quotazione. Per qualcuno questo può sembrare estenuante, per noi è la regola primordiale dell’Accademia “.