L’equitazione paralimpica protagonista all’Ippoform di Oratino

Il connubio CIP Molise ed INAIL ha regalato nuove emozioni. Al Circolo Ippoform di Oratino, a partire dalle ore 9.00 della scorsa domenica, spazio alla equitazione paralimpica. Circa una ventina di atleti INAIL si sono cimentati in attività a cavallo. Contatto strettissimo con gli animali in mezzo alla natura per vivere momenti di gioia e divertimento, ma anche per provare una disciplina nuova e coinvolgente.

Andare a cavallo, infatti, richiede impegno, ma regale pure infinite soddisfazioni.

Così, dopo una preparazione iniziale, al via ‘esperienze’ uniche.

I primi timori nel salire a cavallo presto hanno lasciato spazio all’empatia con l’animale, con il costante miglioramento della coordinazione e dell’equilibrio e l’aumento della autostima e della sicurezza nelle proprie capacità.

Tutti assistiti da istruttori specializzati che hanno mostrato agli atleti, passo dopo passo, la preparazione necessaria prima di iniziare a ‘cavalcare’.

“Ancora una volta – ha commentato il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – speriamo di aver coinvolto pienamente i partecipanti, trasmettendo loro la voglia di sport, di socialità e di integrazione”

“Sono questi appuntamenti che fanno bene ai nostri assistiti – ha aggiunto Stefania Meo dell’INAIL Molise – Siamo molto soddisfatti della collaborazione ottimale con il CIP e del ritorno di tante attività che per troppo tempo si sono fermate e che invece fanno molto bene”.

“Una straordinaria partecipazione che si rinnova spesso grazie a nostri cavalli, fulcro di questi progetti” – ha concluso l’istruttore Michele Ruscitto.