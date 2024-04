Calcio, serie D/ Campobasso- Notaresco 1-1

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Pontillo, Parisi, Abonckelet, Maldonado, De Cerchio,

Di Nardo, Romero, Lombari. All Pergolizzi.

Notaresco

Curtosi, Casella, Pietrantoni, Di Bartolo, Ferri, Formiconi, Marrancone, D’Aloia,

Belloni, Bonfiglio, Ruggiero. All Bruno.

Arbitro: Migliorini di Verona.

Marcatori : al 55′ Maldonado, al 65′ Forcini. Giornata Fredda . Spettatori: circa 6500.

Rizzetta ha presentato un nuovo socio per i rossoblù, si tratta di Daniel James Hall, che si occupa di finanza. Al 5′ azione dei locali ma Di Nardo viene pescato in fuorigioco. Al 10′ Lombari solo con il portiere ospite tira fuori. Al 12′ Notaresco in attacco e la sfera termina di poco fuori, al 15′ Romero tenta un pallonetto ma Curtosi è bravo a respingere. Al 25′ ci prova Maldonado ma il portiere abruzzese blocca la palla. Al 35′ tiro di De Cerchio ma Marrancone devia sulla linea di porta. Al 43′ azione degli ospiti ma Bonacchi anticipa Ruggiero. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre ferme sul punteggio di 0-0.

Nel secondo tempo, al 50′ Parisi uno dei migliori dei suoi oggi, segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco; a noi era sembrato regolare però se c’era il fuorigioco era millimetrico. Al 55′ errore di Curtosi e Maldonado in agguato ne approfitta realizzando 1-0 per i locali: esplode lo stadio . Al 62′ esce Romero ed entra Grandis, anche Bruno sostituisce Bonfiglio con Forcini. Al 65′ è proprio il nuovo entrato a realizzare 1-1 , i tifosi sono ammutoliti. Al 80′ punizione di Maldonado sulla barriera, Al 88′ Forcini tira alto sopra la traversa . Finisce così la partita con un pareggio, Campobasso molto nervoso la vittoria a tutti i costi si è fatta sentire; adesso il vantaggio sull’ Aquila che ha vinto 2-1 con il Riccione è di due punti.

Domenica si giocherà: Chieti- Campobasso e Termoli- l’Aquila e gli uomini di Pergolizzi devono vincere assolutamente. Il Vastogirardi ha vinto 2-0 a Senigallia mentre il Termoli ha battuto 1-0 il Matese con un piede e mezzo in eccellenza.

Arnaldo Angiolillo