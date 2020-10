Calcio, serie D/ Campobasso- Matese 4-0

Campobasso: Piga, Fabriani, Vanzan, Menna, Dalmazzi, Tenkorang, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito, Zammarchi. All Cudini.

Matese: Bruno, Setola, Delicato, Russo, Albanese, Costantino, Masi, Barbato, Abrem, Minicucci, Negro. All Urbano.

Arbitro Mastrodomenico di Policoro. Marcatori al 17′ Bontà, al 40′ Cogliati. Al 45′ Bontà, 50′ Esposito.

I lupi , liquidano anche il Matese con un secco 4-0 , e passano al primo posto in classifica, anche sequattro partite non si sono giocate a causa del Virus. I rossoblù, cominciano la gara in attacco e al 17′ sono gia’ in vantaggio con Bontà che batte Bruno è 1-0 per i padroni di casa. Al 27′, tiro di Vanzan , ma la palla termina fuori. Al 40′, i lupi , dopo molte occasioni segnano il 2-0 con Cogliati, che batte il portiere ospite con un tiro non forte ma preciso. Al 45′ Bontà, segna di nuovo il tre a zero , la differenza tra le due squadre è enorme. Finisce, cosi, il primo tempo con un secco 3-0 in favore dei lupi.

Nel secondo tempo, al 50′ i lupi , realizzano ancora il quarto goal con Esposito anche oggi il migliore della sua squadra.Cudini, fa parecchie sostituzioni per far passare il tempo, ormai sul 4-0 la partita ha poco da dire. Finisce, cosi, la gara con i lupi che incamerano altri tre punti ma la nostra impressione è che i rossoblù sono superiori a tutte le squadre del girone e continuando cosi la serie C non sfuggirà di sicuro.

Arnaldo Angiolillo