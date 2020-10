Coronavirus aggiornamento/record di positivi in regione, oggi 101 contagi

Oggi rrecord di positivi al Covid 29 in regione: 101.

I positivi sono 26 a Bojano, 19 a Isernia, 17 a Campobasso, 7 a Castelpetroso, 6 a Oratino, 2 a Cole d’ Anchise, 2 a Termoli, 1 a Busso, 1 Campochiaro, 1 a Campomarino, 1 a Carpinone, 1 a Casalciprano, 1 a Colletorto, 1 a Ferrazzano, 1a Fornelli, 1 a Guglionesi, 1 a Lucito, 1 a Mirabello, 1 a Montaquila, 1a Petacciato, 1 a Riccia, 1 a Rupalimosani, 1 a Roccamandolfi, 1 a Salcito, 1 a Santa Croce di Magliano, 1 a Sant’ Elia, 1 a Sesto Campano, 1 a Venafro, 1 a Vinchiaturo.

56300 i tamponi eseguiti di cui 51336 negativi. 3651 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 647 (264 in Provincia di Campobasso, 382 in in quella di Isernia, 1 di altre regioni)

– 1319 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia (815 nella provincia di Campobasso, 481 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 22 di cui 19 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva

-487 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–644 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (532 della provincia di Campobasso, 92 della Provincia di Isernia e 20 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle 874 ( 336 Bojano , 252 Larino, 281 Venafro)

–28 i pazienti positivi deceduti

-782 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza