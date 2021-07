Calcio serie C/ Parte la campagna abbonamenti per il Campobasso

Si apre oggi la campagna abbonamenti; per i lupi presso lo store di corso V. Emanuele si potrà fare l’abbonamento, le tessere per legge non possono essere più di 900. Si va dai 160 euro della curva, i ridotti 120 euro, fino ai 700 euro della tribuna vip (ridotto a 500 euro) per chi volesse dare un contributo alla società.

Gli abbonamenti ridotti , sono per le donne, i bambini da 6 a 14 anni e over 65, mentre i bambini fino a 5 anni entrano gratis. Lo Store, resterà aperto da oggi fino a Sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Arnaldo Angiolillo

Questa è la seconda tranche , la prima si era aperta per coloro che avevano l’abbonamento lo scorso anno.

