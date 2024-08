Calcio/ Campobasso- Altamura 0-2

Campobasso

Forte F, Haveri, Pierno, Bosisio, Mondonico, Celesia, Maldonado, Prezioso, Spalluto, D’ Angelo, Di Nardo.

All Braglia.

Altamura

Viola, Mane, Acampa, Franco, Sadiki, Gigliotti, D’Amico, Bumbu, Minesso, Rolando, Sabbatani. All Di Donato.

Arbitro: Barbiero di Campobasso.

Marcatori. al 30′ Rolando, al 55′ Franco.

Spettatori circa 650.

Giornata molto calda. Seconda amichevole dei rossoblù e seconda sconfitta ma è ancora presto visto i cambiamenti in squadra e i giorni di ritiro . Al 5′, azione di Di Nardo ma la difesa pugliese intercetta , al 10′ ancora Di Nardo tira ma Viola blocca la palla. Al 20′, azione degli ospiti ma l’arbitro fischia il fuorigioco. Al 30′, ancora l’Altamura in attacco e Rolando batte Forte con un bel tiro: è 1-0 in favore degli uomini di Di Donato . Al 35′ punizione per i locali, la batte Maldonado ma la sfera termina fuori. Al 42′ tiro di Maldonado ma la palla finisce fuori. Finisce cosi, il primo tempo con gli ospiti in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 55′ Franco fa partire un autentico bolide che supera Forte: è il 2-0 per i pugliesi. Al 65′ ci prova Acampa ma il portiere di casa devia in angolo. Al 75′ Di Nardo , colpisce il palo, e al 85′ D’ Angelo tira ma il portiere ospite devia in angolo.

Finisce cosi, la partita , buona la prova dell’ Altamura , deludente quella dei rossoblù ma siamo appena agli inizi della stagione; ma bisogna lavorare molto come ha detto Braglia in sala stampa al termine della gara , Adesso altra amichevole il 4 agosto contro il Cerignola e speriamo in un risultato diverso.

Arnaldo Angiolillo